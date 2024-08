Champions League 24 25 ecco i sorteggi | le regole e come funziona il nuovo format – Quando e dove vedere in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ultima stagione sportiva si era conclusa con l’ennesimo trionfo del Real Madrid in finale, conto il Borussia Dortmund.anno, nuovi obiettivi. Soprattutto per chi sogna in grande. Riparte la UEFA: cinque squadre italiane – Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Bologna – in lotta per l’obiettivo più ambito, la coppa dalle grandi orecchie. I preliminari hanno quasi definito le 36 squadre che parteciperanno alla competizione. Undiverse rispetto al passato.la guida completa per la cerimonia deidi UEFA, in programma domani giovedì 29 agosto alle ore 18, e tutto quello che c’è da sapere sul rinnovato evento europeo. Le 36 squadre qualificate Per la prima volta nella storia della competizione, saranno 36 le squadre qualificate.tutte le formazioni partecipanti divise per Paese.