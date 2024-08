Vi racconto angosce e peripezie di leader e partiti di svolta Gli scenari di D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 agosto 2024) Un’estate disperata. Un’angoscia politica che non risparmia nessun partito. Con lo spettro di un contesto economico di default e di guerre quasi incontrollabili nell’est dell’Europa e nel cuore del mediterraneo. Una stagione di sommovimenti e di distacchi, in procinto di trasformarsi in valanghe autunnali. Glisono in continua evoluzione, ma il quadro degli stress test dei protagonisti è già delineato: Giorgia Meloni Pur con tutti i distinguo umani e politici riguardanti la linearità della premier, l’estate meloniana rappresenta un esempio emblematico del travaglio che le vicende familiari hanno assunto per istorici delle destre europee.