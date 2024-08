Vespa lite sul treno | un contestatore lo insulta a freddo lui lo manda a quel paese Oggi il bis | sei solo un odiatore video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Si fache si può, ma nell’era dei social ottenere i classici “15 minuti di notorietà” smascherati da Andy Wharol con la sua visionaria affermazione del 1968 è diventato un traguardo davvero più facile che mai da raggiungere (e superare anche). Fin troppo. Lo dimostra l’ultimagratuita, sibillinamente cercata e ottenuta da Matteo Gracis: questo il nome dell’ultima star del web che si è fatto notare online per laincon Bruno: un alterco cercato e, naturalmente, subito postato. Bruno: lasulcolUn battibecco sulla bocca – e nei meme – di molti in queste ore, registrato 24ore fa nella calma di un vagone ferroviario, dove l’anfitrione di Porta a Porta è stato avvicinato mestamente, e all’apparenza cordialmente, dall’uomo che gli si è presentato con la scusa di voler scattare una foto in veste di fan del noto volto televisivo.