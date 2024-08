Serie B 2024 2025 Sampdoria ancora ko | la Salernitana vince 3-2 all’Arechi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Labatte la3-2 e mette nei guai l’allenatore blucerchiato Andrea Pirlo che in tre giornate ha raccolto solamente un punto in classifica. Tre in più invece quelli dei granata che dopo la sconfitta col Sudtirol torna are e lo fa grazie alle reti di Simy (1?), Valencia (60?) e Braaf (85?). Inutili le reti dei doriani Tutino (4?) e Coda (21?). Nel finale c’è l’espulsione per Kallon, ma in 10 uomini lariesce a conservare il vantaggio e i tre punti. Un gol nel finale salva il Bari dalla terza sconfitta su tre. Al San Nicola il Sassuolo passa in vantaggio grazie una rete di Thorstvedt al 19? ma resta in 10 per l’espulsione di Lovato al 35? del primo tempo. La squadra neroverde resiste fino al 93?, quando Lasagna firma la rete dell’1-1.