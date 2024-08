Sanremo 2025 Carlo Conti scopre le carte | la lista dei 24 cantanti in gara

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 27 agosto 2024) A pochi mesi dall’inizio di, emergono le prime indiscrezioni sul cast deibig che potrebbero calcare il palco dell’Ariston. A svelare i possibili partecipanti è stato, direttore artistico del Festival, anche se resta ancora tempo per eventuali modifiche o ripensamenti. Lainclude 24 artisti che potrebbero sorprendere il pubblico e regalare momenti indimenticabili. “È incinta”.2024, dopo la prima serata vola già altissimo il gossip sulla cantante L’edizionedisi preannuncia ricca di talenti straordinari. Con questi nomi in, l’obiettivo del Festival è raggiungere ascolti record. Considerando i rumor sui partecipanti, non è da escludere che le canzoni presentate possano diventare i tormentoni dell’estate del prossimo anno.