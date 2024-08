Roma | a un passo l’arrivo di Danso accordo con il Lens

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Lasta per chiudere in via definitiva l’con i francesi delper il difensore centrale Kevin. Lo sforzo delle ultime ore infatti ha dato i suoi frutti, e De Rossi potrebbe presto avere a disposizione l’austriaco, come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo. Dalla società giallorossa trapela fiducia, ma si aspetta di limare gli ultimi particolari prima di fare l’annuncio ufficiale. Il ds Ghisolfi, che nel 2021 aveva portatoin Francia, sarebbe riuscito a convincere la controparte presentando al club di Ligue 1 un piccolo rialzo sulla proposta iniziale che prevedeva un prestito oneroso a un milione di euro con obbligo di riscatto a 21.5, oltre all’aggiunta di un milione di bonus. Il calciatore potrebbe arrivare nella capitale già nelle prossime ore per completare le visite mediche.: a undicon ilSportFace.