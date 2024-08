Per Gottardi e Cottafava un quarto posto ad Amburgo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Due quarti posti che lasciano l’amaro in bocca alle due coppie per metà modenesi del Beach Pro Tour. Samuelee Valentinasi sono fermati entrambi a un passo dal podio nella tappa combined di, incamerando però punti importanti per le Finals che si disputeranno a Doha a inizio dicembre e per le quali sta proseguendo la rincorsa alle qualificazioni. Una beffa per Menegatti eper quel che riguarda il torneo femminile. In semifinale infatti le due portacolori azzurre hanno ceduto 2-1 alla coppia svizzera Huberli-Brunner, vanificando anche un match point nel tiratissimo terzo set vinto poi dalle elvetiche 21-19. Con lo stesso punteggio in due set le ragazze hanno perso il bronzo in favore delle brasiliane Thamela-Victoria.