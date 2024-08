Partite e calendari del settore giovanile Napoli | stagione 2024

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) La/2025 dei campionati giovanili inizia a settembre. L’Under 17 Serie A e B inizia il 1° settembre. L’Under 18 Professionisti inizia una settimana dopo, l’8 settembre. L’Under 16 e l’Under 15 Serie A e B iniziano il 15 settembre. L’Under 17 e l’Under 15 Serie C iniziano nello stesso giorno. L’Under 16 Serie C inizia il 29 settembre.: Panoramica dei campionati giovanili Ildelè pronto per una nuovanel. Le squadre giocheranno in vari campionati giovanili organizzati dalla FIGC. Questo offrirà agli appassionati molti match e sfide interessanti. Categorie coinvolte Le squadre delcalcioparteciperanno a diverse categorie: Primavera: La squadra Primavera delgiocherà nel campionato 2 di categoria. Confronti con le migliori squadre del paese.