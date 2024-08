Mediaset – Napoli doppietta a centrocampo con l’arrivo di McTominay e Gilmour

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) Ci si avvia alla chiusura della trattativa perin azzurro di Billy Gilmour dal Brighton. De Laurentiis è pronto a versare 18 milioni per Gilmour, mancano solo gli ultimi dettagli’ Riportache si accende il mercato del, Manna è pronto a chiudere gli ultimi colpi della sessione estiva a tre giorni dalla chiusura.condi Scott McTominay e Billy Gilmour, due rinforzi fortemente richiesti dal nuovo tecnico Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal The Athletic è fatta per il giocatore dello United che è già con le valigie in mano, oggi gli ultimi dettagli e nei prossimi giorni il centrocampista arriverà aper le visite mediche di rito e la firma sul contratto. L’entourage di McTominay sta trattando la buonuscita con il club inglese, prima di atterrare all’ombra del Vesuvio.