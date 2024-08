Lautaro Martinez riesce a Inter-Atalanta? I segnali dall’ultimo allenamento – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024)si allena a tre giorni dalla sfida tra. Il Toro ha saltato l’ultimo match contro il Lecce per un problema muscolare.– Oggi ad Appiano Gentile l’si è allenata a tre giorni dal match contro l’. Occhi ovviamente su. L’attaccante argentino, che aveva saltato la partita contro il Lecce vinta per 2-0, oggi si è allenato nuovamente a parte ma sul campo. C’è prudenza nei suoi confronti, ma si potrebbe recuperare, spiega Matteo Barzaghi di Sky Sport, quantomeno per la panchina. Ovviamente l’ultima parola spetta a Simone Inzaghi. Pronto comunque già Mehdi Taremi, che si appresta a scendere nuovamente titolare in coppia con Marcus Thuram. Si tratta dell’ultima gara prima della sosta per le nazionali di settembre.