La visita dell’Aiea alla centrale di Kursk | Tracce di attacchi di droni c’è il pericolo di un incidente nucleare

(Di martedì 27 agosto 2024)di, in Russia, esiste il «di un». Lo ha detto Rafael Grossi, direttore generale, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, che oggi – martedì 27 agosto – hato l’impianto. Al termine del sopralluogo, Grossi ha affermato di aver visto «didi» sull’area dellae ha ribadito l’appello alle parti in conflitto affinché l’impianto per la produzione di energia non sia un obiettivo di azioni militari. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev ha eseguito con successo il test del suo primo missile balistico di fabbricazione nazionale. «Forse è troppo presto per parlarne, ma voglio condividerlo con voi», ha affermato Zelensky al Forum sull’indipendenza dell’Ucraina 2024 a Kiev.