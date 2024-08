La storia di Willy Monteiro diventa un cortometraggio | verrà proiettato a Venezia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Tributo acon “– Different is Good” Und’animazione in 3D, intitolato “– Different is Good”, sarà presentato il 31 agosto alla Mostra del Cinema di. Il film, della durata di cinque minuti, è stato realizzato dagli studenti della Side Academy di Verona, che hanno dedicato oltre centomila ore di lavoro a questo ambizioso progetto. Utilizzando tecnologie all’avanguardia, il corto rappresenta un tributo emozionante alla memoria di, il giovane la cui tragicaha scosso profondamente l’opinione pubblica. Proiezione e Partecipanti di Prestigio La proiezione si terrà nella prestigiosa Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior, nell’ambito degli eventi “fuori concorso” del festival.