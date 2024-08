Inter in attesa di Palacios ecco un colpo in prospettiva | è un classe 2008!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) L’pensa al presente, con la trattativa pernon ancora conclusa nonostante le visite mediche già svolte, ma anche al futuro. Come rivelato da Luca Cilli, il club nerazzurro ha portato a termine l’acquisto di unche andrà a rinforzare la Primavera di Zanchetta ULTIMI PASSAGGI – L’sta cercando di concludere nel minor tempo possibile la trattativa per il giovane difensore argentino Tomas. Dopo giorni di trattative il club nerazzurro ha trovato l’accordo sia con il Talleres che con l’Independiente Rivadavia, i suoi agenti sono arrivati a Milano e hanno di fatto chiuso il discorso. Il ventunenne ha svolto le visite mediche, si trova in città ma ancora i due club argentini devono risolvere le ultime pendenze. Niente di preoccupante, ma serve ancora un po’ di tempo per procedere con l’annuncio ufficiale.