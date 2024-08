Inter-Atalanta novità di formazione? Inzaghi a doppio volto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) Venerdì si giocherà(ore 20.45), gara valida per la terza giornata della Serie A 2024/25. In vista del big match, Simoneragiona sullada schierare. PASSO IMPORTANTE –di venerdì sera chiuderà il primo blocco della Serie A 2024/25. Con il campionato che già si fermerà per fare spazio alle prime giornate della Nations League 2024/25. I Campioni d’Italia giocheranno ancora a San Siro, provando a bissare il successo di sabato con il Lecce. Per gli uomini di Simonesarà una gara fondamentale, per provare a rientrare dalla sosta con 7 punti in classifica. E dare già un primo segnale a tutta la Serie A. Questo sarà il principale criterio che regolerà le scelte dell’allenatore nerazzurro. Che ha già parlato in modo (più o meno) chiaro.