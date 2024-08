Infortunio improvviso e ribaltone sul mercato | ansia Napoli sta succedendo in questi minuti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilè la regina di questa fase finale di calcio. Manna non ha alcuna intenzione di fermarsi e illavora su più fronti. Ilè letteralmente scatenato sule sta chiudendo diversi colpi in entrata in questa fase finale di calcio. Mancano ormai pochissimi giorni, potremmo dire ore e la società sta perfezionando la rosa, migliorando la squadra di Antonio Conte in tutti i reparti. Dopo gli arrivi di Buongiorno, Marin e Spinazzola in difesa il club partenopeo aveva rallentato sulin attesa di cedere ma dopo la delusione all’esordio contro il Verona ha deciso di cambiare strategia. La società sta avendo qualche problema di troppo a cedere Victor Osimhen con il giocatore che gradirebbe il Psg e di certo non è felice dinanzi l’interesse arabo; nonostante ciò ilha chiuso per il suo sostituto, il centravanti belga Romelu Lukaku.