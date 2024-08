I film in uscita al cinema a settembre 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo le poche (ma di successo) uscite estive,è pronto a sfornare una serie di titoli accattivanti per le nostre salatografiche. Ecco una guida con alcune delle pellicole più interessanti in arrivo da inizio mese. IinalC’è attesa e curiosità per “Beetlejuice Beetleuice”, il secondo capitolo – sempre firmato Tim Burton – della pellicola cultnel 1998. Dopo anni di rumors e smentite, finalmente il sequel è realtà e sarà nelle nostre sale a partire dal 5. Sono trascorsi 36 anni da quanto accaduto nel primoe la famiglia Deetz fa ritorno a casa a Winter River dopo la morte di Charles Deetz. Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente ribelle, Astrid, scopre il modello della città in soffitta, nonché portale per l'Aldilà: viene accidentalmente aperto e così Beetlejuice torna in libertà.