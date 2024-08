I colori di questi rossetti fanno sembrare i denti più bianchi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 27 agosto 2024) Indossare un bel rossetto permette di valorizzare le proprie labbra ed il proprio sorriso. Ma quali sono ichepiù? Spoiler: le nuance fredde sono d’obbligo. Come anticipato, le nuance che sbiancano di più isono quelle fredde che contengono pigmenti blu. In linea di massima perciò i migliorirossi sono quello granato e il carminio. Per chi preferisce un bel rossetto rosa, uno chiaro può creare l’illusione dipiùgrazie al sottotono freddo. In tal caso, si consiglia la tonalità confetto. Infine si pensi al color prugna, al melanzana, al vinaccia e a tutte le tinte violacee. Si consiglia un finish semi opaco o satinato, per dare luce all’insieme.