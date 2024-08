Ho deciso e non torno indietro Amici dopo l’addio di Todaro ora tocca a Lorella Cuccarini parlare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Da giorni si rincorrono voci su possibili addii tra i professori e altrettanti rumor sui possibili nuovi arrivi. Ultimo della serie,. Intanto il conto alla rovescia per la prima puntata è ufficialmente iniziato. Mediaset ha già cominciato a trasmettere gli spot promozionali, anche se la data ufficiale del debutto resta ancora avvolta nel mistero. Intanto ora si parla di. >> “La sua testa nel frigo”. Orrore in una casa italiana, la scoperta choc della polizia. L’allarme lanciato da un amico “Nel mese più caldo dell’estate, la showgirl romana è oggetto di un corteggiamento serrato – si legge. “A rischio è il suo solido rapporto con Maria De Filippi. La Rai, dove tutto è iniziato grazie all’intuito di Pippo Baudo, vorrebbe riportarla ‘a casa’ per affidarle una prima serata di grande importanza.