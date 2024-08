Guerra Medio Oriente escalation in Cisgiordania | raid israeliani Onu sospende gli aiuti umanitari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 27 agosto 2024) L’di violenza innon sembra fermarsi, con laal centro di nuovi scontri e operazioni militari. Dopo che Israele e Hezbollah si sono scambiati razzi e attacchi lungo il confine, la situazione inè ulteriormente complicata da interventi dei coloniaerei dell’esercito. L’operazione più recente ha colpito il campo profughi di Nur Shams, provocando diverse vittime tra i palestinesi, mentre nei pressi di Betlemme si registrano ulteriori attacchi mortali. Sullo sfondo di questi eventi, i negoziati tra Israele e Stati Uniti sul programma nucleare iraniano proseguono, così come i colloqui per una tregua a Gaza, nonostante le difficoltà. Nel frattempo, l’Onu si vede costretta are le operazionie nella Striscia, a causa della crescente instabilità nella regione.