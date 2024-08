È tempo di regole per le piattaforme online ma serve chiarezza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 agosto 2024) L’arresto del capo di Telegram a Parigi e la minaccia di sanzioni Ue alla piattaforma X di Musk da parte del commissario Breton (mandato poi letteralmente a quel paese da Musk) inaugurano una nuova stagione nel rapporto tra leggi e, almeno in Europa. Siamo entrati nella fase di applicazione del Digital Services Act che impone alledi bloccare i contenuti illegali (in ragione di normative europee, o nazionali nei paesi in cui sono pubblicati) e di contrastare contenuti dannosi (ancorché non illegali, cioè non vietati da leggi nei paesi in cui vengono pubblicati). La strada tentata finora è stata graduale e sperimentale. Spesso affidata all’autoregolamentazione (codici di condotta) delle singolein un confronto di moral suasion con il regolatore europeo.