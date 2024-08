Djokovic avanza agli US Open | Non gioco sul cemento da tanti mesi devo trovare il ritmo ma mi sento bene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Buona la primaUS2024 per Novak, che si sbarazza in tre set del moldavo Radu Albot e approda al secondo turno dell’ultimo Slam stagionale in corso di svolgimento sui campi indi Flushing Meadows. 6-2 6-2 6-4 il punteggio in favore del nuovo campione olimpico, che incrocerà tra due giorni il connazionale Laslo Djere nel remake del match vinto in rimonta (da uno svantaggio di 0-2) ai sedicesimi di finale dell’ultima edizione del Major statunitense. Il fuoriclasse di Belgrado ha commentato così in conferenza stampa l’inatteso successo in cinque set di Djere sul tedesco Struff: “Sono contento per lui perché so che ha passato un momento difficile dopo i problemi fisici che ha avuto. Battere Struff in quel modo è un gran risultato.