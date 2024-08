Comprare senza poter tesserare il paradosso del Barcellona continua | così Chiesa resta in bilico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Buco di bilancio di almeno 40 milioni di euro, monte ingaggi sforato per il secondo anno consecutivo. E calciomercato bloccato. Di nuovo. Quanto sono lontani i tempi ultramilionari del, che aveva sì i campioni in casa, ma dominava anche sul mercato. Ora si affida quasi esclusivamente alla sua Cantera, anche perché la situazione a bilancio non è propriamente rosea. Per usare un eufemismo. Colpa (o merito?) delle regole del Fair Play Finanziario imposte dall’Uefa, a cui si devono aggiungere quelle della Federazione Spagnola: se il monte ingaggi è troppo alto in rapporto alle perdite, o si deve presentare una fidejussione a garanzia del debito, o si deve ridurre la situazione debitoria. Tradotto: o si vende e si libera spazio, o non si può. E si è risolta oggi, dopo quasi due mesi, la situazione di Dani Olmo.