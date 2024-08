Cocciaretto-Baindl oggi US Open 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Elisabettaprova a rialzare la testa. La tennista anconetana viene da un’estate per nulla facile dopo aver contratto la polmonite poco prima di Wimbledon e ora vuole provare a mettersi alle spalle due mesi difficili con la sua partecipazione all’US. Per lei una sfida possibile con l’ucraina Kateryna. La giocatrice esteuropea è stata ferma per mesi, da ottobre 2023 allo scorso maggio, tornando in campo poco prima dell’di Francia, partecipando agli Slam grazie al ranking protetto. Al momento però non sembra ancora aver ripreso il ritmo che pareva aver raggiunto lo scorso anno, quando andò a giocarsi la finale del torneo di Budapest persa con Maria Timofeeva. Il match tra Elisabettae Katerynasarà il secondo insul campo 13 dalle 11.00 di New York, le 17.00 italiane.