Bimba morta nella Smart mamma denunciata

(Di martedì 27 agosto 2024) Era in braccio alla, la piccola Michelle, quando l’auto si è ribaltata. Probabilmente non avevano la cintura di sicurezza, forse si procedeva ad alta velocità, saranno le indagini a stabilirlo. Quel che è certo è che quel ribaltamento ha ucciso ladi 8 anni e la sua, oggi, per quella morte è stataa piede libero con l’accusa di omicidio stradale. Lo stesso reato che ha portato in carcere il compagno della donna, il 47enne napoletano Francesco D’Alterio, alla guida senza patente. Sono diverse le domande cui dare risposta sull’incidente avvenuto l’altro ieri poco dopo le 5 del mattino a Giugliano, provincia di Napoli.