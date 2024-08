Barbara D’Urso mette all’asta gli abiti iconici usati nei suoi programmi Mediaset | ecco perché

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 27 agosto 2024) Ormai un anno faha dato il suo addio ae i rapporti con le emittenti di Piersilvio Berlusconi si sono interrotti in modo brusco è piuttosto inaspettato, come più volte sottolineato dalla stessa conduttrice nel corso di diverse interviste rilasciate nelle settimane immediatamente successive alla sua esclusione dai palinsesti televisivi. In questi ultimi giorni, però, laè tornata ad indossare in alcuni video pubblicati su TikTok molti deglipiùche ha indossato durante le sue numerose trasmissioni televisive nel corso degli anni e lo ha fatto per una nobile causa. La conduttrice, infatti, ha spiegato che dopo la fine del suo rapporto lavorativo con, icamerini sono stati svuotati e le sono stati restituiti gliindossati nelle varie dirette.