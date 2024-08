Alcaraz-Tu oggi in tv | orario canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Carlosse la vedràcontro Li Tu nel match valido per ildegli US. Se la stagione dell’attuale numero tre del mondo non era partità poi così bene nei suoi primi cinque mesi, tra la sconfitta in Australia per mano di Zverev e i problemi fisici accusati prima del Roland Garros, di certo l’ultimo periodo ci racconta un qualcosa di diverso. Vittoria al Roland Garros, bis a Wimbledon, poi medaglia d’argento ai Giochi Olimpici. Quest’ultimo è un risultato che chiaramente non lo soddisfa, ma resta di prestigio. Ora è il momento di tornare a Flushing Meadows, alla ricerca del secondo titolo sotto le luci di New York. Questo esordio contro il qualificato australiano non dovrebbe creargli troppo problemi. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Tu scenderanno in campo nella notte italiana tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto come 2°match dall’01:00.