US Open Luca Nardi spreca troppo ed esce di scena al primo turno contro Bautista Agut

(Di lunedì 26 agosto 2024) Niente da fare per(n.90 del ranking), impegnato neldegli US2024, opposto allo spagnolo Roberto(n.67 del mondo). Il pesarese è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 7-6 (3) 7-6 (5) e ha di che rammaricarsi perché in tutte e tre le frazioni che ha perso ha avuto le sue chance, ma specialmente nella gestione del servizio è mancato completamente. Da dire che il tennista tricolore era reduce da un periodo di stop per problemi al gomito e non poteva essere al massimo, perònon ha fatto cose straordinarie per prevalere. Sarà quindi l’iberico ad affrontare la testa di serie n.13 del tabellone, Ben Shelton, a segno in tre parzialiDominic Thiem (wild card) all’ultima esperienza a New York della carriera, ricordando il sigillo del 2020. Nelsetva subito sotto di un break.