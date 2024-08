Uomini e Donne Angela Nasti e Gianluca Scamacca si sono lasciati? Ecco come starebbero le cose

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Solo poco più di un mese fa l’influencer ed ex tronista di, aveva ufficializzato la sua relazione con l’attaccante dell’Atalanta, comparendo in teneri atteggiamenti in alcuni scatti che li raffiguravano insieme. Nonostante nelle foto in questione i due sembrassero molto affiatati è innamorati, nelle scorse ore Alessandro Rosica aveva annunciato che la coppia starebbe attraversando un periodo di crisi, confermato anche dal fatto che i due avrebbero rimosso dai rispettivi profili Instagram le foto di coppia: “Prima crisi tra. Hanno tolto le foto insieme”.