Ultime Notizie Roma del 26-08-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le hanno compiuto oggi il massiccio attacchi sulle infrastrutture energetiche ucraine ha fermato il Ministero della Difesa di Mosca citato dalla tasse Ministero Russo aggiunge che i bombardamenti sono stati effettuati commisti ti dà l’aria del mare con droni tutti gli obiettivi designati secondo Mosca sono stati centrati la madre di Michelle volpe e la bambina di 8 anni morta ieri in un incidente stradale a Giugliano in napoletano è stata denunciata per omicidio stradale la donna Infatti secondo le indagini dei Carabinieri era seduta come passeggero nella Smart Fortwo guidata dal suo compagno Francesco D’Alterio arrestato ieri stesso ipotesi di reato tenendo in braccio la bimba e senza aver allacciato le cinture di sicurezza è indagato per naufragio omicidio plurimo colposo il comandante ...