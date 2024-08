Traffico Roma del 26-08-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità trovati dalla redazione non molto ilpresente sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare e consumare ancora disagi a causa dei lavori sulla tangenziale est che resta chiusa tra San Lorenzo Verano e viale Castrense in direzione di San Giovanni chi proviene dalla stazione Tiburtina o dallana Aquila è fatto uscire allo svincolo San Lorenzo Verano Dove Al momento abbiamo dei rallentamenti il termine dei programmato per il prossimo 2 di settembre proseguono a Trastevere i lavori in via Quirino Majorana con il tratto di strada chiuso dalla Circonvallazione Gianicolense e via del fornetto in direzione di via Oderisi da Gubbio parti lavori su ponte Garibaldi che resta chiuso per chi da via Arenula è diretto verso Viale Trastevere ...