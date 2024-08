Traffico Roma del 26-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione non molto ilregistrato sulla rete viene cittadina nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul raccordo anulare è ancora disagi a causa dei lavori sulla tangenziale est che resta chiusa tra l’uscita San Lorenzo Verano e viale Castrense in direzione San Giovanni chi proviene dalla stazione Tiburtina o dallaL’Aquila e fa uscire allo svincolo San Lorenzo Verano Dove Al momento abbiamo incolonnamenti il termine dei lavori è programmato per il prossimo 2 di settembre a Trastevere proseguono i lavori in via Quirino Majorana con il tratto di strada che dalla Circonvallazione Gianicolense e via Delle fornetto in direzione di via Oderisi da Gubbio ed infine due notizie che ci arrivano da fuori territorio la prima incidente sulla A1 Firenzeche sta provocando una coda uscite di Ponzanono il bivio per la ...