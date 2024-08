Sposi chiedono 400 euro a invitato per il loro matrimonio ma nessuno si presenta | Non riusciamo a capire perché

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 26 agosto 2024)400per ilsi400per ilcon il risultato che quasisi èto alla cerimonia: è quanto accaduto a una coppia didi Houston, in Texas. A raccontare la singolare vicenda è stato lo stesso sposo, Hassan Ahmed, in un video pubblicato su TikTok. “Tutte le persone che abbiamohanno rifiutato l’invito” ha dichiarato l’uomo nel filmato. @imhassanrahim Let me know if we’re wrong ? #wedding ? original sound – imhassanrahim Hassan, infatti, ha raccontato che lei e la sua neo moglie hanno chiesto a ogni singolo450 dollari (circa 400) per finanziare il. “Pagate 1.