Quando la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Parigi 2024? Data programma orario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’inizio della 17ma edizioneverrà dato dalla consueta, prevista per mercoledì 28 agosto alle ore 20.00 in Place de la Concorde a: sfileranno un totale di 184 delegazioni. Sarà ovviamente presente anche l’Italia, ed i portabandiera azzurri saranno Ambra Sabatini e Luca Mazzone: nel complesso la delegazione sarà composta da 141 atleti, 70 uomini e 71 donne, i quali saranno in gara in 17 discipline. Ladiverrà trasmessa in tv in chiaro a cura di Rai 2 HD, mentre lo streaming gratuito sarà fruibile su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.