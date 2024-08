Marca infrange i sogni della Juventus | Il Barcellona non può prendere Chiesa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024) Qualcuno doveva dirlo alla stampa italiana e ai tifosi juventini. Si è fatto carico di questa responsabilità, il quotidiano sportivo spagnolo. “Ilnon può“. Breve, coinciso ed estremamente chiaro. Vero, si trattasponda madridista ma nella regione catalana non nutrono particolari speranze nell’approdo dialla corte di Flick. Ma veniamo ai fatti, spiegati chiaramente dagli spagnoli. Ilha escluso di poterin questo momento Scrive: “Ilsta lavorando a pieno ritmo in questa chiusura di mercato per definire la rosa senza dimenticare la questione tesseramenti, come nel caso di Dani Olmo che, per il momento, non potrà giocare martedì contro il Rayo Vallecano. Ci sono anche obiettivi che vengono scartati. Uno di questi è quello di Federico