Lotto e 10eLotto due vincite ricche in Lombardia aspettando il SuperEnalotto

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milano, 26 agosto 2024 – Mentre continua la caccia al jackpot del SuperEnache domani sera, martedì 27 agosto 2024 mette in palio 66 milioni e 700mila euro, lapassa all’incasso nele 10eFesta a Casalbuttano ed Uniti, in provincia di Cremona, grazie al gioco del. Nel concorso di sabato 24 agosto, come riporta Agipronews, vinti 30.150 euro grazie alla combinazione 13-17-47-74 sulla ruota di Cagliari. 10eWeekend fortunato a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, grazie al 10e. Nella località lombarda, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro grazie a un “9 Oro” in un'estrazione frequente. L'ultimo concorso delha distribuito 9,9 milioni di euro, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.