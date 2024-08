Lido di Savio alza la voce | No all’abbattimento dei pini Disegni dei bimbi per sensibilizzare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ravenna, 26 agosto 2024 – “La bellezza della natura non si abbatte, si protegge”: questo il messaggio, chiaro e potente, che ha guidato la manifestazione di ieri mattina adi, dove un centinaio di persone, tra residenti, turisti e commercianti, sono scesi in strada per protestare contro il progetto del Parco Marittimo che comporterà l’abbattimento deidomestici che costeggiano viale Romagna. A una ventina di alberi sono stati affissi idei bambini, con temi naturalistici. La data prescelta dai manifestanti, quella del 25 agosto, non era casuale: “Il primo documento in cui è presente il pino domestico nello stemma di Ravenna è datato 25 agosto 1509. Il pino è un simbolo della storia della città, che rappresenta da sempre forza, accoglienza, generosità, prosperità ed eternità”, ricorda il gruppo di cittadini “Salviamo ididie Ravenna”.