La strage in Germania Il siriano vicino all’Isis Doveva essere espulso

(Di lunedì 26 agosto 2024) Boni Il suo nome non compare nella lista nera a tre cifre dei soggetti ritenuti radicalizzati e pericolosi perché legati al terrorismo islamico, ma di sicuro nontrovarsi in. Sul suo capo pende un decreto di espulsione, eppure Issa Al H., 26 anni,, pare vivesse nel centro rifugiati a 250 metri dal luogo dell’attentato all’arma bianca che ha insanguinato la festa per i 650 anni della fondazione di Solingen (3 morti e 8 feriti). Dunque un lupo solitario, forse non teleguidato direttamente da qualche cellula dell’Isis, che ha rivendicato l’aggressione, ma spinto ad agire dal vento di fanatismo islamico che spira in Europa. A lavoro eseguito, con gli abiti insaguinati, fradicio di pioggia, si è consegnato agli agenti sabato sera. Poche parole pronunciate con lo sguardo allucinato, "sono io quello che cercate".