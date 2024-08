Guccione e Pattarello sono pronti a illuminare L’esperienza di Chiosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) di Matteo Marzotti AREZZO Nuovo allenatore, nuovo progetto ma l’Arezzo che sta per mollare gli ormeggi alla volta del campionato 2024-25 parte con tante conferme che si traducono in basi solide. Il mercato certamente ha registrato delle partenze ma al tempo stesso il ds Nello Cutolo ha pensato bene di confermare tutti quegli elementi che potevano fare al caso del credo tattico del nuovo tecnico Troise.partiti due centrali di difesa, maarrivati anche due elementi di esperienza come Gigli e Del Fabro, quest’ultimo con tanta B e reduce dall’avventura in Svizzera. Confermato Coccia che tra tutti i terzini mancini visti all’opera la scorsa stagione è sicuramente un profilo di prima fascia, uno di quelli che potrebbe magari compiere nei prossimi mesi il salto di qualità.