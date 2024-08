Ballando con le Stelle dovresti ritirarti in silenzio buon cancro! | la perfetta risposta di Carolyn Smith al tremendo commento dell’hater

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 26 agosto 2024)è ormai da anni uno dei volti simbolo dicon le, lo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci in cui la ballerina veste i panni di giudice, pronta a commentare e ad esprimere il proprio parere sulle esibizioni dei personaggi famosi che decidono di mettersi in gioco e cimentarsi nella complessa arte del ballo. In questi anni, però,non si è limitata a ricoprire questo ruolo, ma ha sempre parlato apertamente anche della sua malattia – unal seno contro cui combatte da ormai quasi dieci anni – diventando un punto di riferimento per tutti coloro che stanno vivendo una situazione simile alla sua. Proprio questo sua scelta non è stata condivisa da alcuni utenti del web, che non hanno esitato a criticarla anche in modo decisamente eccessivo.