Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 13:30 (Di domenica 25 agosto 2024) Viabilità DEL 25 AGOSTO 2024 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio OGGI 25 AGOSTO PREVISTO BOLLINO ROSSO SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE PER I RIENTRI IN CITTA’ DALLE VACANZE ESTIVE: SONO POSSIBILI QUINDI DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO SPECIE A PARTIRE DAL POMERIGGIO; INIZIAMO DALLA A1 Roma-NAPOLI, DOVE AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CEPRANO E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma; RESTIAMO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-Roma, DOVE SEMPRE PER TRAFFICO DI RIENTRO SI PROCEDE A RILENTO TRA MAGLIANOS ABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA A24 Roma-TERAMO PER SEGNALARE CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI Roma EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 12 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2024 ORE 12. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO OGGI 25 AGOSTO PREVISTO BOLLINO ROSSO SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE PER I RIENTRI IN CITTA’ DALLE VACANZE ESTIVE: SONO POSSIBILI QUINDI DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO SPECIE A PARTIRE DAL POMERIGGIO; INIZIAMO DALLA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE AL MOMENTO ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA CEPRANO E FROSINONE E PIU’ AVANTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IND IREZIONE ROMA; RESTIAMO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, DOVE PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE ULTERIORI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, QUI A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 11 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-ROMA: A CAUSA DI DUE INCIDENTI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER ROMA NORD E PONZANO ROMANO E PROSEGUENDO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; CIRCOLAZIONE REGOLARE PER ILR ESTO SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STATALE MARIA E ISOLA CASAMARI DA OGGI AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A CURA DI ANAS TRA I COMUNI DI VEROLI E SORA: A PARTIRE DALLE 8 DEL MATTINO E FINO ALLE 20 SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA DAL KM 10+000 AL KM 29+600 AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 16 SETTEMBRE.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 10 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2024 ORE 10. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO: DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE SOPPRESSIONI PER TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STATALE MARIA E ISOLA CASAMARI DA OGGI AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A CURA DI ANAS TRA I COMUNI DI VEROLI E SORA: A PARTIRE DALLE 8 DEL MATTINO E FINO ALLE 20 SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA DAL KM 10+000 AL KM 29+600 AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 16 SETTEMBRE.
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