Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 13 | 30

(Di domenica 25 agosto 2024)DEL 25 AGOSTOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAOGGI 25 AGOSTO PREVISTO BOLLINO ROSSO SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE PER I RIENTRI IN CITTA’ DALLE VACANZE ESTIVE: SONO POSSIBILI QUINDI DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO SPECIE A PARTIRE DAL POMERIGGIO; INIZIAMO DALLA A1-NAPOLI, DOVE AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CEPRANO E COLLEFERRO IN DIREZIONE; RESTIAMO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-, DOVE SEMPRE PER TRAFFICO DI RIENTRO SI PROCEDE A RILENTO TRA MAGLIANOS ABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA A24-TERAMO PER SEGNALARE CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST IN DIREZIONE DELLA CITTA’. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral