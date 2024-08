Uccisa di notte in strada Fidanzato sotto pressione | Ma non mi serve un legale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Ascoltato per tre volte come persona informata sui fatti. I carabinieri della Scientifica due volte nell’appartamento di via Merelli, a Terno d’Isola. Il sequestro del suo pc e di telefonini. Si è ormai perso il numero delle ripetute convocazioni e comparse al comando di Bergamo. Tradotto in una parola: pressing. È quello che si potrebbe ipotizzare che gli inquirenti stiano tentando di esercitare su Sergio Ruocco, compagno di Sharon Verzeni, accoltellata a morte latra il 29 e il 30 luglio, in via Castegnate a Terno. Non indagato (è stato più volte chiarito che non lo è), coperto da un alibi risultato inattaccabile, l’idraulico 38enne offre un’immagine di tranquillità. "Non ho bisogno di avvocati", è una delle sue risposte ai giornalisti. Mattinata di ieri. Dura dieci minuti la sosta a Bergamo.