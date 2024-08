Traffico Roma del 25-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione scherzo illungo la rete viaria della capitale in zona Prima Porta la polizia locale segnala per un incidente la chiusura temporanea di via di Valle Muricana all’altezza di via della Giustiniana a piazza San Pietro dalle ore 11 alle ore 13:30 la consueta recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica ai fedeli di Papa Francesco possibili disagi alla circolazione nell’area circostante infine questa sera alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico l’incontro di calcioEmpoli per la seconda giornata del campionato di dalle ore 18:30 disciplina diprovvisoria intorno alla zona dello stadio e potenziato il servizio di trasporto pubblico per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito punto luceverde.