Superbike | Scott Redding delude in BMW | futuro con Ducati?

(Di domenica 25 agosto 2024) Non è scoccato il feeling trae la BMW e l’anglosassone è inchiodato, certamente, dalle prestazioni di Toprak Razgatlioglu e dal compagno di box Michael van der Mark che sta portando, nel suo piccolo, punti importanti al Costruttore tedesco nella corsa al titolo iridato. L’ennesimo buco nell’acqua per l’inglese, quindi, in una stagione in cui solo il round a Donington lo ha visto protagonista in positivo. Troppo poco, davvero, per immaginare sogni di gloria in. Le parole di: “Ultimo weekend davvero difficile” (Credit foto – WorldSBK)“È stato un weekend difficile in generale. Nella Superpole Race è andata un po’ meglio rispetto a sabato, ma ho avuto ancora qualche difficoltà con la moto.