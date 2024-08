Ordine d’arrivo F1 GP Olanda 2024 | risultati e classifica gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Si è chiuso nel primo pomeriggio italiano il fine settimana dedicato al GP dell’del Mondiale di F1, con lasulla distanza di 72 giri di Zandvoort, che è stata valida come quindicesimo round del calendario stagionale.GPF1dopo 65 giri su 72 1. Norris L. McLaren 2. Verstappen M. Red Bull +16.9093. Leclerc C. Ferrari +22.886 4. Piastri O. McLaren +24.0135. Sainz C. Jr. Ferrari +29.923 6. Perez S. Red Bull +37.109 7. Russell G. Mercedes +46.182 8. Hamilton L. Mercedes +49.725 9. Gasly P. Alpine 10. Hulkenberg N. Haas 11. Alonso F. Aston Martin 12. Stroll L. Aston Martin 13. Ricciardo D. RB 14. Ocon E. Alpine 15. Albon A. Williams 16. Sargeant L. Williams 17. Tsunoda Y. RB 18. Magnussen K. Haas 19. Bottas V. Kick Sauber 20. Zhou G. Kick Sauber