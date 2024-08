Libera professione bloccata | Leso il diritto a curarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Pronto soccorso talmente affollati da non permettere ricoveri che non siano di stretta urgenza. Così L’Ausl di Bologna ha sospeso per quattro giorni, da domenica scorsa a giovedì, lain tutti gli ospedali del territorio. Un provvedimento che ha sollevato le riflessioni sullo stato della sanità locale delle forze di opposizione. "Quello che è successo con la sospensione di tutta laè solamente la punta di un iceberg. Il fallimento dei Cau, l’incapacità di incentivare la permanenza dei sanitari nelle strutture pubbliche (490 hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella sola Ausl Bologna in questi otto mesi del 2024), le liste d’attesa chiuse, i Pronto soccorso nei quali si entra e non si sa quando si esce, sono frutto dell’immobilità della Regione a guida Stefano Bonaccini. Non è mai stata fatta una vera riforma della sanità.