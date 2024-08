Elisa Terenzi la donna del pane

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 25 agosto 2024) “Cultura, Turismo, Lavoro”: un progetto della Fondazione Anna Maria Catalano, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR Transizione digitale Organismi Culturali e creativi”. Cerveteri, 25 agosto 2024 –, nata nel 1912 a Roma, era unadal cuore d’oro e l’animo libero come il vento. Amava trascorrere le estati sulla splendida spiaggia di Campo di Mare, dove s’incontrava con le sue amiche per godere del suono delle onde e della brezza marina. Fu proprio lì, su quella spiaggia baciata dal sole, checonobbe Francesco Travagliati, figlio di Giovanni e Lucia, proprietari di un forno a Cerveteri. Un legame profondo e intenso nacque tra i due. Ma poi l’estate finì, edovette tornare a Visso, sua città natale. Tuttavia, entrambi non smisero di cercarsi.