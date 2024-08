Dal Cnr alla riviera romagnola in barca a vela

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Cesenatico ospita una tappa importante di Sailing Quantum Tour, il giro d’Italia apromosso da Paola Verrucchi, velista della sezione di Portoferraio della Lega Navale Italiana, ricercatrice in fisica teorica dell’Istituto dei Sistemi complessi del Cnr e docente all’Università di Firenze, dove insegna teoria dell’informazione quantistica, computazione quantistica e fondamenti della meccanica quantistica. Per comprendere questo evento, occorre immaginare una professoressa di fisica quantistica, spinta dpassione per lae la meccanica quantistica, la quale si avventura in solitaria nella missione di circumnavigare le coste italiane per un anno. Nel corso del viaggio, in ogni sosta la professoressa offre incontri pubblici per raccontare le meraviglie della fisica e delle nuove tecnologie quantistiche.