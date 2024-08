Comodo e versatile Tutti pazzi per il camper

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Il turismo inè in costante crescita, per questa estate sono previste almeno 56 milioni di presenze, con circa 30 milioni di presenze estere. Una premessa di successo al prossimo salone internazionale delin programma a Parma dal 14 settembre. "Sono numeri che confermano l’enorme attrattiva delle bellezze naturali, culturali e artistiche che l’Italia esercita sui turisti stranieri, in particolare quelli provenienti da mercati europei chiave per il turismo all’aperto come l’area DACH e il Benelux" spiega Gloria Oppici, Brand Manager del Salone del, presso Fiere di Parma. Quali sono le tendenze di questa estate 2024? "Sicuramente il lusso – sottolinea Oppici – che significa libertà di vivere appieno il proprio tempo, dedicare anche solo un’ora al giorno a se stessi per concedersi momenti rigeneranti e di benessere quotidiano.