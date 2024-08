Calvarese | Giusto assegnare il rigore per fallo su Thuram Due le ragioni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Gianpaolo, ex arbitro italiano, ha commentato la decisione dell’arbitro Davide Dimarco diil calcio dipersu Marcusda parte di Kialonda Gaspar. IL PENSIERO – Secondo Gianpaolo, il contatto tra Kialonda Gaspar e Marcusintorno al 70? è stato giustamente sanzionato dall’arbitro Davide Dimarco con il calcio di. L’ex arbitro italiano ha così introdotto un momento decisivo per l’evoluzione della partita nella seconda frazione di gioco: «Poco prima del 70?,dal campo per una trattenuta di Gaspar ai danni di, su sviluppo da cross. Dalle prime immagini sembra un corpo a corpo, ma rivedendo il contatto ci sono dueche portano l’arbitro dalla sua posizione a fischiare».