Va a pesca con una calamita e trova un ordigno della seconda guerra mondiale

(Di sabato 24 agosto 2024) Ranzanico. Ha lanciato la suain acqua ma questa volta, anzichére un pesce, ha recuperato un. Protagonistavicenda, avvenuta questa mattina a Ranzanico, untore di 46 anni. L’uomo ha lanciato lain acqua, dal pontile accanto alla strada che costeggia il lago di Endine e, quando si è accorto di aver agganciato qualcosa, ha rito l’oggetto. Stupore ma anche preoccupazione, tanto da allertare subito i carabinieri, per iltore che si èto tra le mani accorto una granata inesplosa. Immediato l’intervento dei militaristazione di Casazza che hanno provveduto a mettere in sicurezza il pontile, in attesa degli artificieri del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Milano.